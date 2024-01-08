Тараканова Виктория Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараканова Виктория Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гнатышев Александр Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тараканова Юлия Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тараканов Николай Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тараканов Андрей

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