Тараканова Виктория Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гнатышев Александр Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тараканова Юлия Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тараканов Николай Андреевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тараканов Андрей