Кочнев Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочнев Иван Егорович

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Место рождения

Арбузов-Баран, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.09.1921

Дата смерти

09.01.1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Арбузов-Баран, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
09.01.1958
Арбузов-Баран, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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