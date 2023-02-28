Кочнев Иван Егорович
Место рождения
Дата рождения15.09.1921
Дата смерти09.01.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
09.01.1958