Шуганов Александр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.10.2005
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.12.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.02.2008
Сын: Шуганов Михаил Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.06.2012
Сын: Шуганов Никита Алексанрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.06.2022
Дочь: Шуганова Кристина Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности