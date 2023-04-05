Шуганов Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шуганов Александр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.10.2005

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.12.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.02.2008

Сын: Шуганов Михаил Александрович

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Рождение ребёнка
09.06.2012

Сын: Шуганов Никита Алексанрович

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Рождение ребёнка
26.06.2022

Дочь: Шуганова Кристина Александровна

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