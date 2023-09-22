Жохова Матрёна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жохова Матрёна Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1852 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1870 ст.

Дочь: Жохова Вера Фёдоровна

Отец ребёнка: Жохов Фёдор Васильевич

Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жохов Фёдор Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Мухрановский форпост, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно
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