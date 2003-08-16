Барсукова Татьяна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1923
Дата смерти16.08.2003
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1923
Рождение ребёнка
02.01.1953
Дочь: Петрова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Шмаков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
02.01.1953
Дочь: Петрова Александра Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.01.1954
Сын: Барсуков Николай Иванович
Отец ребёнка: Шмаков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
19.01.1957
Дочь: Соловьева Нина Ивановна
Отец ребёнка: Шмаков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
19.01.1957
Дочь: Соловьева Нина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черемисова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Шмаков Иван Васильевич
Смерть
16.08.2003