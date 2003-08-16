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Барсукова Татьяна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1923

Дата смерти

16.08.2003

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1923

Отец: Барсуков Степан Федорович

Мать: Барсукова Агафья Никитична

Рождение ребёнка
02.01.1953

Дочь: Петрова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Шмаков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
02.01.1953

Дочь: Петрова Александра Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.01.1954

Сын: Барсуков Николай Иванович

Отец ребёнка: Шмаков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
19.01.1957

Дочь: Соловьева Нина Ивановна

Отец ребёнка: Шмаков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
19.01.1957

Дочь: Соловьева Нина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черемисова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Шмаков Иван Васильевич

Смерть
16.08.2003
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