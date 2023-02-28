Коновалова (Коновалова) Прасковья Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Коновалов Михаил
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Коновалов Михаил
Рождение ребёнка
1892
Сын: Коновалов Иван
Отец ребёнка: Коновалов Михаил
Рождение ребёнка
1894
Сын: Коновалов Сергий
Отец ребёнка: Коновалов Михаил
Рождение ребёнка
19.10.1896
Сын: Коновалов Дмитрий
Отец ребёнка: Коновалов Михаил
Рождение ребёнка
12.02.1899
Дочь: Солдатова Евдокия
Отец ребёнка: Коновалов Михаил
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Исаева Наталия
Отец ребёнка: Коновалов Михаил
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Парунцева Татьяна
Отец ребёнка: Коновалов Михаил
Рождение ребёнка
1907
Сын: Коновалов Иоанн
Отец ребёнка: Коновалов Михаил
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Коновалов Михаил
Рождение ребёнка
1911
Сын: Коновалов Михаил
Отец ребёнка: Коновалов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коновалов Михаил
Смерть
Неизвестно