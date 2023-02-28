Коновалова (Коновалова) Прасковья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоновалова (Коновалова) Прасковья Дмитриевна

Коновалова (Коновалова) Прасковья Дмитриевна

avatar

Место рождения

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Коновалов Михаил

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Коновалов Михаил

Рождение ребёнка
1892

Сын: Коновалов Иван

Отец ребёнка: Коновалов Михаил

Рождение ребёнка
1894

Сын: Коновалов Сергий

Отец ребёнка: Коновалов Михаил

Рождение ребёнка
19.10.1896

Сын: Коновалов Дмитрий

Отец ребёнка: Коновалов Михаил

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.02.1899

Дочь: Солдатова Евдокия

Отец ребёнка: Коновалов Михаил

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Исаева Наталия

Отец ребёнка: Коновалов Михаил

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Парунцева Татьяна

Отец ребёнка: Коновалов Михаил

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Коновалов Иоанн

Отец ребёнка: Коновалов Михаил

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Коновалов Михаил

Рождение ребёнка
1911

Сын: Коновалов Михаил

Отец ребёнка: Коновалов Михаил

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Михаил

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close