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Марфа Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Афанасий Иванович

Мать: Евдокия Федоровна

Бракосочетание
08.07.1778

Муж: Федор Степанович

Рождение ребёнка
1785

Сын: Филипп Федорович

Отец ребёнка: Федор Степанович

Рождение ребёнка
1790

Сын: Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Федор Степанович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Василий Федорович

Отец ребёнка: Федор Степанович

Рождение ребёнка
22.07.1797

Сын: Фотий Федорович

Отец ребёнка: Федор Степанович

Рождение ребёнка
1801

Сын: Павел Федорович

Отец ребёнка: Федор Степанович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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