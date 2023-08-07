Марфа Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Афанасий Иванович
Мать: Евдокия Федоровна
Бракосочетание
08.07.1778
Муж: Федор Степанович
Рождение ребёнка
1785
Сын: Филипп Федорович
Отец ребёнка: Федор Степанович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Федор Степанович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Василий Федорович
Отец ребёнка: Федор Степанович
Рождение ребёнка
22.07.1797
Сын: Фотий Федорович
Отец ребёнка: Федор Степанович
Рождение ребёнка
1801
Сын: Павел Федорович
Отец ребёнка: Федор Степанович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно