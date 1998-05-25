Токарев Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токарев Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1946

Дата смерти

25.05.1998

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

2010 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1978 г.р.

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1946

Отец: Токарев Иван Михайлович

Мать: Токарева Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
14.09.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Токарева Любовь Александровна

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
11.06.1978

Сын: Токарев Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Токарева Любовь Александровна

Смерть
25.05.1998
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