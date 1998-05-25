Токарев Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1946
Дата смерти25.05.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1946
Рождение ребёнка
14.09.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Токарева Любовь Александровна
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
11.06.1978
Сын: Токарев Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Токарева Любовь Александровна
Смерть
25.05.1998