Юдина (Юдина) Тамара Тимофеевна
Место рожденияРубахино село, Нижнеудинский район, Иркутская область, Россия
Дата рождения30.09.1948
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1948
Отец: Юдин Тимофей
Мать: Юдина Мария Артемьевна
Рубахино село, Нижнеудинский район, Иркутская область, Россия
По паспорту дата рождения 30.11.1948
Рождение ребёнка
04.06.1981
Сын: Юдин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Архипов Александр
Рубахино село, Нижнеудинский район, Иркутская область, Россия
Рождение ребёнка
19.10.1982
Сын: Юдин Андрей Александрович
Отец ребёнка: Архипов Александр
Рубахино село, Нижнеудинский район, Иркутская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Архипов Александр
Место жительства
Неизвестно
Рубахино село, Нижнеудинский район, Иркутская область, Россия