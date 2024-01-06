Юдина (Юдина) Тамара Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина (Юдина) Тамара Тимофеевна

Место рождения

Рубахино село, Нижнеудинский район, Иркутская область, Россия

Дата рождения

30.09.1948

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1948

Отец: Юдин Тимофей

Мать: Юдина Мария Артемьевна

Рубахино село, Нижнеудинский район, Иркутская область, Россия
По паспорту дата рождения 30.11.1948
Рождение ребёнка
04.06.1981

Сын: Юдин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Архипов Александр

Рубахино село, Нижнеудинский район, Иркутская область, Россия
Рождение ребёнка
19.10.1982

Сын: Юдин Андрей Александрович

Отец ребёнка: Архипов Александр

Рубахино село, Нижнеудинский район, Иркутская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Александр

Место жительства
Неизвестно
Рубахино село, Нижнеудинский район, Иркутская область, Россия
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