Ртищев Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1966
Дочь: Ртищева Светлана Александровна
Мать ребёнка: Галактионова Людмила Васильевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область