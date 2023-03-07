Ртищев Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ртищев Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1966

Дочь: Ртищева Светлана Александровна

Мать ребёнка: Галактионова Людмила Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галактионова Людмила Васильевна

Смерть
Неизвестно
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
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