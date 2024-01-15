Маремьянова (Абарёнова) Клавдея Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.11.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1929
Рождение ребёнка
27.09.1931
Сельская маза
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
07.08.1936
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
1940
Смерть
20.11.1989