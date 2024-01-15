Маремьянова (Абарёнова) Клавдея Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маремьянова (Абарёнова) Клавдея Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.11.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маремьянов Капитон

Рождение ребёнка
27.09.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маремьянов Капитон

Сельская маза
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маремьянов Капитон

Рождение ребёнка
07.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маремьянов Капитон

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маремьянов Капитон

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маремьянов Капитон

Смерть
20.11.1989
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