Смирнова (Бесхитрова) Нина Павловна
Место рожденияд. Городище Юрьевецкий р-н Ивановская обл. | Кунцево Московской облКунцево Московской
Дата рождения25.01.1922
Дата смерти08.05.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
25.01.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Городище Юрьевецкий р-н Ивановская обл. | Кунцево Московской облКунцево Московской
Военная служба
06.01.1942
Рыбинский РВК, Ярославская обл., Рыбинский р-н | Горьковская обл (Кунцевский РВК)
участница ВОВ, была в Австрии
Военная служба
1942
251 зен. атр. полк | УС 8 13 ВА | войска связи
со 2 курса мединститута ушла добровольцем на фронт, Воинское звание: ефрейтор | ст. сержант | сержант
Военная награда
01.01.1945
УС 8 13 ВА медаль за боевые заслуги
телеграфного механика 8 узла связи 13 воздушной армии
Военная награда
05.01.1945
Воинская часть: 323 омсб 262 сд Даты подвига: 27.07.1944 медсестра 323 отдельного медицинского батальона
орден красной звезды
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
медаль за оборону Ленинграда
была ранена
Смерть
08.05.2000
г.Москва
Причина смерти: Болезнь инсульт
Похороны
Неизвестно
Троекуровское кладбище