Смирнова (Бесхитрова) Нина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Бесхитрова) Нина Павловна

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Место рождения

д. Городище Юрьевецкий р-н Ивановская обл. | Кунцево Московской облКунцево Московской

Дата рождения

25.01.1922

Дата смерти

08.05.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Городище Юрьевецкий р-н Ивановская обл. | Кунцево Московской облКунцево Московской
Военная служба
06.01.1942
Рыбинский РВК, Ярославская обл., Рыбинский р-н | Горьковская обл (Кунцевский РВК)
участница ВОВ, была в Австрии
Военная служба
1942
251 зен. атр. полк | УС 8 13 ВА | войска связи
со 2 курса мединститута ушла добровольцем на фронт, Воинское звание: ефрейтор | ст. сержант | сержант
Военная награда
01.01.1945
УС 8 13 ВА медаль за боевые заслуги
телеграфного механика 8 узла связи 13 воздушной армии
Военная награда
05.01.1945
Воинская часть: 323 омсб 262 сд Даты подвига: 27.07.1944 медсестра 323 отдельного медицинского батальона
орден красной звезды
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Карл Григорьевич

Военная награда
Неизвестно
медаль за оборону Ленинграда
была ранена
Смерть
08.05.2000
г.Москва
Причина смерти: Болезнь инсульт
Похороны
Неизвестно
Троекуровское кладбище
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