Емельянова Татьяна Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1977
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1977
Рождение ребёнка
13.04.2008
Дочь: Емельянова Софья Ильинична
Отец ребёнка: Емельянов Илья Валерьевич
Рождение ребёнка
11.09.2009
Отец ребёнка: Емельянов Илья Валерьевич
Рождение ребёнка
11.07.2013
Дочь: Емельянова Анисья Ильинична
Отец ребёнка: Емельянов Илья Валерьевич
Бракосочетание
Неизвестно