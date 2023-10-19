Емельянова Татьяна Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕмельянова Татьяна Львовна

Емельянова Татьяна Львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1977

Отец: Думалкин Лев Николаевич

Мать: Думалкина Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
13.04.2008

Дочь: Емельянова Софья Ильинична

Отец ребёнка: Емельянов Илья Валерьевич

Рождение ребёнка
11.09.2009

Сын: Емельянов Тимофей Ильич

Отец ребёнка: Емельянов Илья Валерьевич

Рождение ребёнка
11.07.2013

Дочь: Емельянова Анисья Ильинична

Отец ребёнка: Емельянов Илья Валерьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельянов Илья Валерьевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close