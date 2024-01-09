Солдатов Артём Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1986
ПолМужской
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1986
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солдатова Дарина Артёмовна
Мать ребёнка: Солдатова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Солдатова Наталья