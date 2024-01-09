Солдатов Артём Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатов Артём Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1986

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1986

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солдатова Дарина Артёмовна

Мать ребёнка: Солдатова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солдатова Наталья

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