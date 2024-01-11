Тажетдинов Абдулхак
Место рожденияБ.Рыбушкино1912г?
Дата рождения1919
Дата смерти19.11.1941
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Тажетдинов Фаттахетдин
Мать: Тажетдинова Халися
Б.Рыбушкино1912г?
Смерть
19.11.1941
Солнечногорск, с.Карповка
Причина смерти: от ран
Похороны
Неизвестно
Тажетдинов Абулх. Фот. рядовой Дата рождения __.__.1919 Дата и место призыва Краснооктябрьский РВК Последнее место службы 8634 СП Дата выбытия 19.11.1941 Причина выбытия умер от ран Госпиталь 670 ППГ
Россия Регион захоронения Московская обл. Место захоронения Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, д. Карпово