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Тажетдинов Абдулхак

Место рождения

Б.Рыбушкино1912г?

Дата рождения

1919

Дата смерти

19.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Тажетдинов Фаттахетдин

Мать: Тажетдинова Халися

Б.Рыбушкино1912г?
Смерть
19.11.1941
Солнечногорск, с.Карповка
Причина смерти: от ран
Похороны
Неизвестно
Тажетдинов Абулх. Фот. рядовой Дата рождения __.__.1919 Дата и место призыва Краснооктябрьский РВК Последнее место службы 8634 СП Дата выбытия 19.11.1941 Причина выбытия умер от ран Госпиталь 670 ППГ
Россия Регион захоронения Московская обл. Место захоронения Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, д. Карпово
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