Бармин Павел Филиппов
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Бармин Филипп Степанов
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Бармина Настасия Ильина
Рождение ребёнка
1779
Сын: Бармин Лука Павлович
Мать ребёнка: Бармина Настасия Ильина
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Бармина Настасия Ильина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сулоева Гликирия Павловна
Мать ребёнка: Бармина Настасия Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бармина Настасия Ильина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно