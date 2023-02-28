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Бармин Павел Филиппов

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Место рождения

Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Бармин Филипп Степанов

Мать: Бармина Евдокия Евсегнеева

Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1777

Сын: Бармин Никита Павлович

Мать ребёнка: Бармина Настасия Ильина

Рождение ребёнка
1779

Сын: Бармин Лука Павлович

Мать ребёнка: Бармина Настасия Ильина

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Бармина Настасия Ильина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сулоева Гликирия Павловна

Мать ребёнка: Бармина Настасия Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бармина Настасия Ильина

Место жительства
Неизвестно
Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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