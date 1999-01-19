Гуляев Иван Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1928
Дата смерти19.01.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1928
Отец: Гуляев Илья Васильевич
Мать: Гуляев Ефимия Степановна
Рождение ребёнка
01.01.1961
Сын: Гуляев Иван Иванович
Мать ребёнка: Гуляева Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Гуляева Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гуляева Пелагея
Смерть
19.01.1999