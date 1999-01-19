Гуляев Иван Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуляев Иван Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1928

Дата смерти

19.01.1999

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1928

Отец: Гуляев Илья Васильевич

Мать: Гуляев Ефимия Степановна

Рождение ребёнка
01.01.1961

Сын: Гуляев Иван Иванович

Мать ребёнка: Гуляева Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Гуляева Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуляева Пелагея

Смерть
19.01.1999
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