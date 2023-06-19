Гулин Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения19.10.1927
Дата смерти07.01.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1950
Сын: Гулин Константин Михайлович
Мать ребёнка: Перепелкина Вера Григорьевна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
07.01.1973
Борское, Борский муниципальный район, Самарская область
Похоронен на Борском кладбище