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Гулин Михаил Иванович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

19.10.1927

Дата смерти

07.01.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.10.1950

Сын: Гулин Константин Михайлович

Мать ребёнка: Перепелкина Вера Григорьевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
07.01.1973
Борское, Борский муниципальный район, Самарская область
Похоронен на Борском кладбище