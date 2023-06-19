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(Дедова) Татьяна Андреева

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

1771

Пол

Женский

Отец

Около 1728 г.р.

Мать

Около 1735 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Дедов Иван Авдеев

Мать: Дедова Евдокия Сысоева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Упоминание
1767
Ивановская, Егорьевск, Московская область
ф.203, оп.747, д.402 СФ Исповедные ведомости Коломенского уезда 1767г.
Смерть
1771
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино