(Дедова) Татьяна Андреева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1762
Дата смерти1771
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: Дедов Иван Авдеев
Мать: Дедова Евдокия Сысоева
Упоминание
1767
Ивановская, Егорьевск, Московская область
ф.203, оп.747, д.402 СФ Исповедные ведомости Коломенского уезда 1767г.
Смерть
1771
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино