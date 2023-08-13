Сташкина Тамара Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСташкина Тамара Леонидовна

Сташкина Тамара Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1998

Сын: Сташкин Денис Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.03.2002

Дочь: Сташкина Полина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close