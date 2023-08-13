Сташкина Тамара Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1998
Сын: Сташкин Денис Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.03.2002
Дочь: Сташкина Полина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан