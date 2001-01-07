Савонюк (Кабач) Прасковья Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1918
Дата смерти07.01.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савонюк Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.01.2001