Савонюк (Кабач) Прасковья Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савонюк (Кабач) Прасковья Денисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1918

Дата смерти

07.01.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савонюк Иван Александрович

Малые Голобы, Волинська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савонюк Иван Александрович

Смерть
07.01.2001
Малые Голобы, Волинська область