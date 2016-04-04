Викторова Антонина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1935
Дата смерти04.04.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Викторов Виктор Семёнович
Отец ребёнка: Викторов Семён Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Викторов Валерий Семёнович
Отец ребёнка: Викторов Семён Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Викторов Николай Семёнович
Отец ребёнка: Викторов Семён Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.05.1956
Дочь: Бидина Нина Семёновна
Отец ребёнка: Викторов Семён Михайлович
Рождение ребёнка
30.03.1971
Сын: Викторов Алексей Семёнович
Отец ребёнка: Викторов Семён Михайлович
Смерть
04.04.2016