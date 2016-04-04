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Викторова Антонина Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1935

Дата смерти

04.04.2016

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Викторов Виктор Семёнович

Отец ребёнка: Викторов Семён Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Викторов Валерий Семёнович

Отец ребёнка: Викторов Семён Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Викторов Николай Семёнович

Отец ребёнка: Викторов Семён Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Викторов Семён Михайлович

Рождение ребёнка
04.05.1956

Дочь: Бидина Нина Семёновна

Отец ребёнка: Викторов Семён Михайлович

Рождение ребёнка
30.03.1971

Сын: Викторов Алексей Семёнович

Отец ребёнка: Викторов Семён Михайлович

Смерть
04.04.2016

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