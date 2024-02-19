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(Klassen) Anna
(Klassen) Anna
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.05.1837
Пол
Женский
Отец
Klassen, 197738 Johann Isaac (Twin) Issac D
1804 г.р.
Мать
Sawatsky (Wiens) Aganetha J
1810 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1837
Отец:
Klassen, 197738 Johann Isaac (Twin) Issac D
Мать:
Sawatsky Aganetha J
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