Шерстенников Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1900
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Шерстенников Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Шерстенникова Евлампия Павловна
село Большой Рой, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1896
Сын: Шерстенников Павел (Палладий) Александрович
Мать ребёнка: Шерстенникова Евлампия Павловна
село Большой Рой, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1900
Сын: Шерстенников Николай Александрович
Мать ребёнка: Шерстенникова Евлампия Павловна
село Большой Рой, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
село Большой Рой, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1900