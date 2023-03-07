Шерстенников Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстенников Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1900

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Шерстенников Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Шерстенникова Евлампия Павловна

село Большой Рой, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1896

Сын: Шерстенников Павел (Палладий) Александрович

Мать ребёнка: Шерстенникова Евлампия Павловна

село Большой Рой, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1900

Сын: Шерстенников Николай Александрович

Мать ребёнка: Шерстенникова Евлампия Павловна

село Большой Рой, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шерстенникова Евлампия Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
село Большой Рой, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1900
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