Сакулин Константин Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.03.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сакулина Ирина Альбертовна
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
19.07.2002
Сын: Сакулин Кирилл Константинович
Мать ребёнка: Сакулина Ирина Альбертовна