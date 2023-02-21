Сакулин Константин Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сакулин Константин Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
2002 г.р.

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сакулина Ирина Альбертовна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
19.07.2002

Сын: Сакулин Кирилл Константинович

Мать ребёнка: Сакулина Ирина Альбертовна

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