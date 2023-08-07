Сумкин Дмитрий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумкин Дмитрий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Сумкин Степан Павлович

Мать: Сумкина Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
24.02.1891

Сын: Сумкин Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Сумкина Настасья Нестеровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сумкин Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Сумкина Настасья Нестеровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сумкина Настасья Нестеровна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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