Сумкин Дмитрий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Сумкин Степан Павлович
Мать: Сумкина Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
24.02.1891
Сын: Сумкин Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Сумкина Настасья Нестеровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сумкина Настасья Нестеровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно