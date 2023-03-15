Фроликова Евдокия Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1914
Дочь: Надежда Дмитриева
Отец ребёнка: Фроликов Дмитрий Косьмин
Рождение ребёнка
12.03.1918
Дочь: Мария Дмитриева
Отец ребёнка: Фроликов Дмитрий Косьмин
Смерть
Неизвестно