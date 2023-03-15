Фроликова Евдокия Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фроликова Евдокия Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1914

Дочь: Надежда Дмитриева

Отец ребёнка: Фроликов Дмитрий Косьмин

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.03.1918

Дочь: Мария Дмитриева

Отец ребёнка: Фроликов Дмитрий Косьмин

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно