Грамотина (Типякова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грамотина (Типякова) Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.07.1895

Муж: Грамотин Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
27.12.1897

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грамотин Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
24.03.1898

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грамотин Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
22.10.1899

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грамотин Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
14.11.1901

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грамотин Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
03.04.1905

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грамотин Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
01.03.1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грамотин Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
1915

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грамотин Пётр Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно