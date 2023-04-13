Грамотина (Типякова) Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.07.1895
Рождение ребёнка
27.12.1897
Рождение ребёнка
24.03.1898
Рождение ребёнка
22.10.1899
Рождение ребёнка
14.11.1901
Рождение ребёнка
03.04.1905
Рождение ребёнка
01.03.1913
Рождение ребёнка
1915
Работа или профессия
Неизвестно