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Искакова Марина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.55

Сын: Искаков Фарит Ильязович

Отец ребёнка: Искаков Ильяз

Рождение ребёнка
17.06.1954

Сын: Искаков Рафис Ильязович

Отец ребёнка: Искаков Ильяз

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Искакова Нина Ильязовна

Отец ребёнка: Искаков Ильяз

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Искаков Ильяз

Смерть
1997
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