Искакова Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.55
Отец ребёнка: Искаков Ильяз
Рождение ребёнка
17.06.1954
Отец ребёнка: Искаков Ильяз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Искакова Нина Ильязовна
Отец ребёнка: Искаков Ильяз
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Искаков Ильяз
Смерть
1997