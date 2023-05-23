Алистратова (Полунина) Валентина -Варвара Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Полунина Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алистратова Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Алистратов Иван
Енакиево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алистратов Сергей Иванович
Отец ребёнка: Алистратов Иван
Енакиево
Место жительства
Неизвестно
Енакиево
Смерть
Неизвестно