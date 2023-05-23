Алистратова (Полунина) Валентина -Варвара Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алистратова (Полунина) Валентина -Варвара Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Полунина Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алистратова Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Алистратов Иван

Енакиево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алистратов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Алистратов Иван

Енакиево
Место жительства
Неизвестно
Енакиево
Смерть
Неизвестно