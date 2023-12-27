Чупрова Анна Акинфьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупрова Анна Акинфьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1871 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1888

Сын: Чупров Павел Кириллович

Отец ребёнка: Чупров Кирилл Степанович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.01.1888

Сын: Чупров Савва Кириллович

Отец ребёнка: Чупров Кирилл Степанович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чупров Кирилл Степанович

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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