Чупрова Анна Акинфьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1888
Отец ребёнка: Чупров Кирилл Степанович
Рождение ребёнка
20.01.1888
Отец ребёнка: Чупров Кирилл Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно