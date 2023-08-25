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Пережогин Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Пережогин Григорий Иванович

Мать: Варвара

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Парасковья Ивановна

Мать ребёнка: Варвара Саввиновна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Пережогин Александр Иванович

Мать ребёнка: Варвара Саввиновна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Варвара Саввиновна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Пережогин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Варвара Саввиновна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Пережогин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Варвара Саввиновна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Пережогин Яков Иванович

Мать ребёнка: Варвара Саввиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Саввиновна

Смерть
Неизвестно
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