Пережогин Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Пережогин Григорий Иванович
Мать: Варвара
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Парасковья Ивановна
Мать ребёнка: Варвара Саввиновна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Пережогин Александр Иванович
Мать ребёнка: Варвара Саввиновна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Варвара Саввиновна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Пережогин Григорий Иванович
Мать ребёнка: Варвара Саввиновна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Пережогин Михаил Иванович
Мать ребёнка: Варвара Саввиновна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Варвара Саввиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Саввиновна
Смерть
Неизвестно