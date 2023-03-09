Федорцова Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорцова Ирина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1963

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1986 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1963

Отец: Черемисин Владимир

Мать: Бородина Мария

Смена фамилии
22.06.1985
Мирополь, Житомирська область
Рождение ребёнка
01.07.1986

Дочь: Федорцова Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Федорцов Александр Иванович

Рождение ребёнка
13.05.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федорцов Александр Иванович

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