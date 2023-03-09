Федорцова Ирина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1963
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1963
Отец: Черемисин Владимир
Мать: Бородина Мария
Смена фамилии
22.06.1985
Мирополь, Житомирська область
Рождение ребёнка
01.07.1986
Дочь: Федорцова Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Федорцов Александр Иванович
Рождение ребёнка
13.05.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федорцов Александр Иванович