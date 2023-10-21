Черепанов Григорий
Место рожденияЧеркас, Никольского
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Черкас, Никольского
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Едрёнкина Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: ?
сельцо Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боброва Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: ?
Черкас, Никольского
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черепанов Иоанн Григорьевич
Мать ребёнка: ?
Черкас, Никольского