Черепанов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанов Григорий

Место рождения

Черкас, Никольского

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Черкас, Никольского
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Едрёнкина Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: ?

сельцо Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боброва Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: ?

Черкас, Никольского
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черепанов Иоанн Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Черкас, Никольского
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