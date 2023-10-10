Которева (Тарасова) Аграфена Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Которева (Тарасова) Аграфена Кирилловна

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Место рождения

Баланино, Износковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Тарасова ?

Мать: ?

Баланино, Износковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Кузнецова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Которев Иван Александрович

Баланино, Износковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Которев Иван Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Которев Василий Иванович

Отец ребёнка: Которев Иван Александрович

Баланино, Износковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Которев Александр Иванович

Отец ребёнка: Которев Иван Александрович

Баланино, Износковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Которев Иван Александрович

Баланино, Износковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парщикова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Которев Иван Александрович

Детчинский район Калужской области
Место жительства
Неизвестно
Малоярославец, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
переезд, московская 35 учебный город 2
Смерть
Неизвестно
Дубна, Дубна, Московская область
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