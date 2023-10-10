Которева (Тарасова) Аграфена Кирилловна
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Тарасова ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Кузнецова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Которев Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Которев Иван Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Которев Александр Иванович
Отец ребёнка: Которев Иван Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Которев Иван Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парщикова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Которев Иван Александрович
Детчинский район Калужской области
Место жительства
Неизвестно
Малоярославец, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
переезд, московская 35 учебный город 2
Смерть
Неизвестно
Дубна, Дубна, Московская область