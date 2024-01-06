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Молчун Василий Иванович
Молчун Василий Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.09.1946
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Молчун (Дебыш) Валентина Ивановна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1946
Отец: не указан
Мать:
Молчун Валентина Ивановна
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