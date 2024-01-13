Абрамчук Оксана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамчук Оксана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамчук Мария Евгеньевна

Отец ребёнка: Абрамчук Евгений Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамчук Виктория Евгеньевна

Отец ребёнка: Абрамчук Евгений Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамчук Арсений Евгеньевич

Отец ребёнка: Абрамчук Евгений Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамчук Богдан Евгеньевич

Отец ребёнка: Абрамчук Евгений Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамчук Евгений Михайлович

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