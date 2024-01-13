Абрамчук Оксана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамчук Мария Евгеньевна
Отец ребёнка: Абрамчук Евгений Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамчук Виктория Евгеньевна
Отец ребёнка: Абрамчук Евгений Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамчук Арсений Евгеньевич
Отец ребёнка: Абрамчук Евгений Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамчук Богдан Евгеньевич
Отец ребёнка: Абрамчук Евгений Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно