Шагалова Зинаида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.04.1966
Дочь: Мартынова Галина Михайловна
Отец ребёнка: Килин Михаил
Арсеньев, Арсеньевский, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Картавцева Наталия Борисовна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно