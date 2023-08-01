Шагалова Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шагалова Зинаида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Шагалова Федора Даниловна

Рождение ребёнка
08.04.1966

Дочь: Мартынова Галина Михайловна

Отец ребёнка: Килин Михаил

Арсеньев, Арсеньевский, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Картавцева Наталия Борисовна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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