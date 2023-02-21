Рыбакова Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбакова Екатерина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1986

Отец: Синицин Александр Алексеевич

Мать: Синицина Ольга Александровна

Рождение ребёнка
17.06.2005

Дочь: Рыбакова Виктория Сергеевна

Отец ребёнка: Рыбаков Сергей Валерьевич

Рождение ребёнка
17.05.2007

Дочь: Рыбакова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.01.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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