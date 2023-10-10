Ишматова (Нечаева) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишматова (Нечаева) Валентина Михайловна

Место рождения

Парадеево, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

01.03.1947

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Парадеево, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
07.03.1965

Муж: Ишматов Владимир Амонович

Вечкусы, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
03.02.1967

Сын: Ишматов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Ишматов Владимир Амонович

Вечкусы, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
13.03.1968

Сын: Ишматов Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Ишматов Владимир Амонович

Вечкусы, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
06.05.1974

Сын: Ишматов Валерий Владимирович

Отец ребёнка: Ишматов Владимир Амонович

Вечкусы, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
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