Ишматова (Нечаева) Валентина Михайловна
Место рождения
Дата рождения01.03.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.03.1965
Рождение ребёнка
03.02.1967
Сын: Ишматов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Ишматов Владимир Амонович
Рождение ребёнка
13.03.1968
Сын: Ишматов Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Ишматов Владимир Амонович
Рождение ребёнка
06.05.1974
Сын: Ишматов Валерий Владимирович
Отец ребёнка: Ишматов Владимир Амонович