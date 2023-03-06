Булдакова Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиДо 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Дария Феодулова
Отец ребёнка: Булдаков Феодул Иванов
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
1802
Сын: Булдаков Дорофей Феодулов
Отец ребёнка: Булдаков Феодул Иванов
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Агафия Феодулова
Отец ребёнка: Булдаков Феодул Иванов
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Булдакова Пелагия Феодулова
Отец ребёнка: Булдаков Феодул Иванов
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
1815
Сын: Булдаков Терентий Феодулов
Отец ребёнка: Булдаков Феодул Иванов
Рождение ребёнка
1817
Сын: Булдаков Василий Феодулов
Отец ребёнка: Булдаков Феодул Иванов
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Смерть
До 1825