Булдакова Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулдакова Евдокия Иванова

Булдакова Евдокия Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

До 1825

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Дария Феодулова

Отец ребёнка: Булдаков Феодул Иванов

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
1802

Сын: Булдаков Дорофей Феодулов

Отец ребёнка: Булдаков Феодул Иванов

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Агафия Феодулова

Отец ребёнка: Булдаков Феодул Иванов

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Булдакова Пелагия Феодулова

Отец ребёнка: Булдаков Феодул Иванов

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
1815

Сын: Булдаков Терентий Феодулов

Отец ребёнка: Булдаков Феодул Иванов

Рождение ребёнка
1817

Сын: Булдаков Василий Феодулов

Отец ребёнка: Булдаков Феодул Иванов

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булдаков Феодул Иванов

Место жительства
Неизвестно
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Смерть
До 1825
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close