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Артемьева Влада Артемовна
Артемьева Влада Артемовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.06.2007
Пол
Женский
Отец
Артемьев Артем Викторович
1975 г.р.
Мать
Григорьева Виктория Викторовна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.2007
Отец:
Артемьев Артем Викторович
Мать:
Григорьева Виктория Викторовна
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