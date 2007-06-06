Артемьева Влада Артемовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемьева Влада Артемовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.2007

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.2007

Отец: Артемьев Артем Викторович

Мать: Григорьева Виктория Викторовна

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