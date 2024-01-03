Инназаров Мингачитдин Хисаметдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инназаров Мингачитдин Хисаметдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Инназаров Хисямитдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Инназаров 1-Й Старший Ребенок

Мать ребёнка: Инназарова Зайнаб Фейзуловна

Россия, Хвалыснк
Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Инназаров 1-Й Старший Ребенок

Мать ребёнка: Инназарова Зайнаб Фейзуловна

Россия, Хвалыснк
Рождение ребёнка
13.02.1910

Дочь: Вяльшина Зугря Мингачевна

Мать ребёнка: Инназарова Зайнаб Фейзуловна

Россия, Хвалынск
Рождение ребёнка
09.10.1911

Дочь: Кантемирова Тагира Мингачева

Мать ребёнка: Инназарова Зайнаб Фейзуловна

Рождение ребёнка
13.01.1916

Сын: Инназаров Джарула Мингачетдинович

Мать ребёнка: Инназарова Зайнаб Фейзуловна

Саратовская область г. Хвалынск
Рождение ребёнка
20.08.1923

Сын: Инназаров Абдулхак Мингачевич

Мать ребёнка: Инназарова Зайнаб Фейзуловна

Рождение ребёнка
29.03.1928

Дочь: Ханбикова Рауза Мингачевна

Мать ребёнка: Инназарова Зайнаб Фейзуловна

Рождение ребёнка
26.12.1929

Дочь: Хайрулина Румия Мингачевна

Мать ребёнка: Инназарова Зайнаб Фейзуловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гульджиган

Мать ребёнка: Инназарова Зайнаб Фейзуловна

Смерть
Неизвестно
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