Инназаров Мингачитдин Хисаметдинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Инназаров Хисямитдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1908
Сын: Инназаров 1-Й Старший Ребенок
Мать ребёнка: Инназарова Зайнаб Фейзуловна
Россия, Хвалыснк
Рождение ребёнка
Около 1908
Сын: Инназаров 1-Й Старший Ребенок
Мать ребёнка: Инназарова Зайнаб Фейзуловна
Россия, Хвалыснк
Рождение ребёнка
13.02.1910
Дочь: Вяльшина Зугря Мингачевна
Мать ребёнка: Инназарова Зайнаб Фейзуловна
Россия, Хвалынск
Рождение ребёнка
09.10.1911
Дочь: Кантемирова Тагира Мингачева
Мать ребёнка: Инназарова Зайнаб Фейзуловна
Рождение ребёнка
13.01.1916
Сын: Инназаров Джарула Мингачетдинович
Мать ребёнка: Инназарова Зайнаб Фейзуловна
Саратовская область г. Хвалынск
Рождение ребёнка
20.08.1923
Сын: Инназаров Абдулхак Мингачевич
Мать ребёнка: Инназарова Зайнаб Фейзуловна
Рождение ребёнка
29.03.1928
Дочь: Ханбикова Рауза Мингачевна
Мать ребёнка: Инназарова Зайнаб Фейзуловна
Рождение ребёнка
26.12.1929
Дочь: Хайрулина Румия Мингачевна
Мать ребёнка: Инназарова Зайнаб Фейзуловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гульджиган
Мать ребёнка: Инназарова Зайнаб Фейзуловна
Смерть
Неизвестно