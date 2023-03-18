Тюкалова Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
04.01.?
Отец: Звездкин Василий Наумович
Мать: Звездкина Евдокия
Рождение ребёнка
20.11.1921
Дочь: Качалова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Тюкалов Михаил Яковлевич
Марищи, Верхнеландеховская волость, Гороховецкий уезд
п. Верхний Ландех Ивановской области
Смерть
Неизвестно