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Тюкалова Анастасия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.?

Отец: Звездкин Василий Наумович

Мать: Звездкина Евдокия

Рождение ребёнка
20.11.1921

Дочь: Качалова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Тюкалов Михаил Яковлевич

Марищи, Верхнеландеховская волость, Гороховецкий уезд
п. Верхний Ландех Ивановской области
Смерть
Неизвестно