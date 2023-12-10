Панарьина Анастасия Миронова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Отец ребёнка: Панарьин Емельян Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Елена Емельянова
Отец ребёнка: Панарьин Емельян Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Панарьин Афанасий Емельянов
Отец ребёнка: Панарьин Емельян Сергеев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно