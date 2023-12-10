Панарьина Анастасия Миронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанарьина Анастасия Миронова

Панарьина Анастасия Миронова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1825 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Панарьин Федор Емельянов

Отец ребёнка: Панарьин Емельян Сергеев

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Елена Емельянова

Отец ребёнка: Панарьин Емельян Сергеев

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Панарьин Афанасий Емельянов

Отец ребёнка: Панарьин Емельян Сергеев

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарьин Емельян Сергеев

Место жительства
Неизвестно
Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close