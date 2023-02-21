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Киселев Александр Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

09.11.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.07.1928

Жена: Киселева Пелагея Никифоровна

Рождение ребёнка
09.10.1929

Сын: Киселев Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Киселева Пелагея Никифоровна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
18.01.1932

Сын: Киселев Виктор Александрович

Мать ребёнка: Киселева Пелагея Никифоровна

Смерть
09.11.1967
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