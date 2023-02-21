Киселев Александр Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти09.11.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.07.1928
Рождение ребёнка
09.10.1929
Сын: Киселев Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Киселева Пелагея Никифоровна
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
18.01.1932
Сын: Киселев Виктор Александрович
Мать ребёнка: Киселева Пелагея Никифоровна
Смерть
09.11.1967