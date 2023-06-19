Москаленко Иван Данилович
Место рождения
Дата рождения14.06.1914
Дата смерти2000
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1914
Рождение ребёнка
1942
Рождение ребёнка
03.05.1946
Болгов, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2000