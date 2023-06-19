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Москаленко Иван Данилович

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Место рождения

Согласный, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

14.06.1914

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1883 г.р.

Жена

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1914

Отец: Москаленко Даниил Венедиктов

Мать: Москаленко Акулина Васильева

Согласный, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савченко Мелания Ефимовна

Рождение ребёнка
03.05.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савченко Мелания Ефимовна

Болгов, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савченко Мелания Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савченко Мелания Ефимовна

Смерть
2000