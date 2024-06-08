Kraft Anna Christina
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Kraft Christoph
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Sagel (Kraft) Katarina Margareta
Отец ребёнка: Kraft Christoph
Kraft, Saratov, Russia
Рождение ребёнка
1824
Сын: Kraft Jogan Georg
Отец ребёнка: Kraft Christoph
Kraft, Saratov, Russia
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Kraft Christoph
Kraft, Saratov, Russia
Рождение ребёнка
1834
Сын: Kraft Jogan Christov
Отец ребёнка: Kraft Christoph
Kraft, Saratov, Russia
Смерть
Неизвестно