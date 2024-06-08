Kraft Anna Christina 1791 — найти родственников по фамилии на Familio
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Kraft Anna Christina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Kraft Christoph

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Sagel (Kraft) Katarina Margareta

Отец ребёнка: Kraft Christoph

Kraft, Saratov, Russia
Рождение ребёнка
1824

Сын: Kraft Jogan Georg

Отец ребёнка: Kraft Christoph

Kraft, Saratov, Russia
Рождение ребёнка
1824

Сын: Kraft Jogan Christian

Отец ребёнка: Kraft Christoph

Kraft, Saratov, Russia
Рождение ребёнка
1834

Сын: Kraft Jogan Christov

Отец ребёнка: Kraft Christoph

Kraft, Saratov, Russia
Смерть
Неизвестно

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