Татьяна Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна Кондратьевна

Татьяна Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1814 г.р.

Мать

1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Кодратий Ефимович

Мать: Анисия Степановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close