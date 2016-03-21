Колосова (Шоттер) Флерондина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1931
Дата смерти21.03.2016
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1931
Отец: Шоттер Матвей Карпович
Мать: Шоттер Мария Ивановна
Бракосочетание
27.12.1954
Рождение ребёнка
28.03.1958
Дочь: Шрайнер Галина Геннадьевна
Отец ребёнка: Колосов Семен Петрович
удочерил Рачев Геннадий, фактический отец Колосов Семен
Рождение ребёнка
15.04.1963
Дочь: Анохина Ирина Геннадьевна
Отец ребёнка: Рачев Геннадий Петрович
Развод
1990
Бракосочетание
02.03.1991
Смерть
21.03.2016