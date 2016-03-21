Колосова (Шоттер) Флерондина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова (Шоттер) Флерондина Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1931

Дата смерти

21.03.2016

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1931

Отец: Шоттер Матвей Карпович

Мать: Шоттер Мария Ивановна

Бракосочетание
27.12.1954

Муж: Колосов Семен Петрович

Рождение ребёнка
28.03.1958

Дочь: Шрайнер Галина Геннадьевна

Отец ребёнка: Колосов Семен Петрович

удочерил Рачев Геннадий, фактический отец Колосов Семен
Рождение ребёнка
15.04.1963

Дочь: Анохина Ирина Геннадьевна

Отец ребёнка: Рачев Геннадий Петрович

Развод
1990

Муж: Колосов Семен Петрович

Бракосочетание
02.03.1991

Муж: Рачев Геннадий Петрович

Смерть
21.03.2016
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